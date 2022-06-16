أعلنت مجموعة تيكوم دبي، النطاق السعري للسهم في الاكتتاب العام ليتراوح بين 2.46 و 2.67 درهم ( 0.66 و 0.72 دولار)، وفقا لبيان يوم الخميس.



ويبدأ اليوم اكتتاب الأفراد في السهم، على أن ينتهي اكتتاب المستثمرين يومي 23 و 24 يونيو، وإعلان سعر الطرح في 27 يونيو.

ستطرح المجموعة الإماراتية 12.5% من رأسمالها في سوق دبي المالي من خلال طرح عام أولي.

وتتوقع أن يتم إدراج السهم وبدء التداول يوم 5 يوليو المقبل.

وتشهد الطروحات الحكومية زخم في الإمارات هذا العام، حيث طُرحت هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي، فيما نفذت أدنوك طرح حصة من شركة بروج التابعة لها والذي أعتبر أكبر طرح في سوق أبو ظبي على الإطلاق.

وتيكوم هي إحدى شركات دبي القابضة، الأداة الاستثمارية لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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