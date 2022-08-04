ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، حيث أدت مخاوف بشأن المعروض إلى انتعاش الأسعار، فيما ينظر لقرار مجموعة أوبك+ بزيادة الإنتاج بـ 100 ألف برميل يوميا في سبتمبر على أنه غير كاف لدعم الإمدادات بالأسواق.

صعد خام برنت القياسي العالمي 0.4% إلى 97.2 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس 0.5% إلى 91.15 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

وتفضل السعودية والإمارات والكويت -وهي من دول أوبك+ القادرة على زيادة إنتاج النفط نظرا لطاقة الاحتياطات لديها- استخدام الطاقة الفائضة لديها من النفط في حال دعت الحاجة لذلك واستجابة لأساسيات السوق من حيث العرض والطلب.

ويخيم الغموض على الطلب على النفط في ظل مخاوف متزايدة من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا، وبسبب ضائقة الديون في اقتصادات الأسواق الناشئة، والسياسة الصارمة للتعامل مع كوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، وفق رويترز.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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