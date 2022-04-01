تأرجحت أسعار النفط يوم الجمعة قبل اجتماع للدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية والتي منهم أمريكا لبحث تحرير جديد لاحتياطيات النفط الطارئة بعد إعلان الولايات المتحدة عن أكبر إصدار على الإطلاق من الاحتياطي الاستراتيجي، بلغ مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر بدءا من مايو.



وهذا جعل الأسعار مهيأة لأكبر خسارة أسبوعية منذ ما يقرب من عامين بنحو 13%.



وبحسب رويترز، تراجع خام تكساس إلى 100.22 دولار للبرميل، بينما صعد خام برنت إلى 104.76 دولار للبرميل.

وقد قال مصدر في أوبك لرويترز الخميس إن أوبك عقدت اجتماع بشأن مناقشة استبعاد وكالة الطاقة الدولية من قائمة مقدمي البيانات الموثوق بهم لدى المنظمة مما يدل على تصاعد التوتر مع الغرب بشأن النفط.

وينتظر السوق حجم الإفراج الذي ستعلنه وكالة الطاقة الدولية اليوم، بعد اتفاق الأول من مارس لإطلاق حوالي 60 مليون برميل.

وقد تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك+) بخططها لزيادة الإنتاج في مايو رغم مطالبات بضخ مزيد من النفط لمواجهة الأسعار المتسارعة، وأقرت أوبك+ الخميس، رفع الإنتاج بنحو 32 ألف برميل يوميا، لضخ 432 ألف برميل يوميًا من الإمدادات في مايو وهي زيادة مقررة من قبل.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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