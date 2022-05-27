*تم اضافة تفاصيل وإنفوجرافك

انتعشت الليرة اللبنانية مقابل الدولار يوم الجمعة مع إعلان مصرف لبنان استعداده لشراء العملة المحلية بالدولار لثلاثة أيام مقبلة، لكن هذا الانتعاش ربما يكون مؤقت ووقتي.

انخفض سعر الدولار خلال تعاملات الجمعة في السوق غير الرسمية إلى 31 ألف ليرة مقابل نحو 38 ألف ليرة سجلها في وقت سابق اليوم، وفقا لبيانات تطبيق ليرة ريت للسعر غير الرسمي.

يشير محمد طربية، المحلل الاقتصادي بزاوية عربي و أستاذ محاضر ورئيس قسم العلوم المالية والاقتصادية في جامعة رفيق الحريري بلبنان، "إلى أن ارتفاع الليرة نتيجة قرار البنك المركزي الذي أظهر استعداده لشراء الليرة على سعر منصة صيرفة الرسمية وهذا يعني أنه مستعد لضخ دولار بالسوق، وهو إجراء مؤقت".

ومنصة صيرفة تتبع البنك المركزي وهي من تحدد سعر العملة وهو غالبا ما يكون أقل من السوق السوداء.

وفقا لقرار مصرف لبنان المركزي، ستشتري البنوك بدءا من يوم الإثنين المقبل ولمدة 3 أيام متتالية الليرة من المواطنين بسعر صيرفة ودفع معاشات الموظفين في القطاع العام بالدولار أيضًا على سعر المنصة.

ساهم القرار في تهدئة السوق قليلا وفقا لما قالته محللة في بيروت لزاوية عربي رفضت ذكر اسمها ، "لأن المصرف المركزي ضخ الدولارات على سعر منصة صيرفة الذي هو اقل بكثير من سعر الصرف في السوق السوداء."

وأضافت" سعر الصرف على المنصة بلغ اليوم 24 الف (تقريبا) لمن يرغب شراء الدولار على هذا السعر. ضخ المركزي الدولارات وهو ما ساهم في خفض سعر الصرف وكل هذه الإجراءات مؤقتة".

بلغ سعر الدولار على منصة المركزي الرسمية اليوم 24.6 ألف ليرة.

يشير طربية إلى أن قرار المركزي اللبناني هو "قرار سياسي لإراحة السياسيين و شراء الوقت أكثر منه قرار اقتصادي".

هدر الاحتياطي

لا يمكن أن يستمر البنك المركزي في دعم العملة المحلية على حساب الاحتياطي الأجنبي لأكثر من شهرين إلى ثلاثة أشهر، بحسب طربية، مضيفا " تشير التقديرات إلى أنه يتم هدر ما يصل ل200 مليون دولار شهريا لدعم العملة".

يعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة وتراجع كبير في قيمة العملة المحلية.

يقول طربية، إن الانتخابات لم تسفر عن أغلبية واضحة لفرقة سياسية معينة يمكنها فرض رؤيتها ما سيؤدي لأزمة سياسية، ستنعكس على إمكانية التوصل لاتفاق مع صندوق النقد.

يراهن المركزي على زيادة المعروض من الدولار نتيجة عودة مرتقبة للمغتربين إلى لبنان الفترة المقبلة بسبب قدوم الصيف، لكن مع تراجع الاحتياطي وانخفاض المعروض من الدولار، ستعود الليرة للانخفاض إلى ما بين 40-50 ألف للدولار، بحسب المحلل.

(إعداد: شيماء حفظي وريم شمس الدين، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، اضغط هنا