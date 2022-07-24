* تم نشرالقصة يوم 24 يوليو وتحديث موقعها على زاوية عربي يوم 25 يوليو

قال مسئول أوكراني رفيع أن الهجمات الروسية على موانئ البحر الأسود ستعرقل خطة بلاده لتصدير ملايين الأطنان من الحبوب خلال العام الحالي.

بوسع أوكرانيا تصدير 60 مليون طن من الحبوب خلال 8 إلى 9 أشهر إذا لم تكن موانئها مُحاصرة، بحسب ماقاله المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني، أوليه أوستينكو، في تصريحات تلفزيونية أمس السبت نقلتها رويترز.

وأضاف أوستينكو إن المهمة لا تبدو سهلة في ضوء الهجوم الروسي على ميناء أوديسا، إذ تحتاج أوكرانيا من 20 إلى 24 شهر لتصدير الكمية نفسها إذا لم تكن الموانىء تعمل بشكل كامل.

كانت موسكو أعلنت أمس الهجوم على البنية العسكرية لميناء أوديسا المطل على البحر الأسود، وذلك بعد يوم من إبرام اتفاق للسماح بمرور شحنات الحبوب الأوكرانية من الموانئ.

وقال الرئيس الأوكراني أن الهجوم الروسي يظهر أنه لا يمكن الوثوق في موسكو لتنفيذ الاتفاق الذي تم توقعيه في تركيا وبرعاية الأمم المتحدة.

وتعتبر أوكرانيا من أكبر مصدري الحبوب في العالم وخصوصا للدول العربية مثل مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.

(إعداد: أماني رضوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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