قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إن مجلس الوزراء العراقي قد يتخذ قرار بشأن إعادة تفعيل اتفاق مع شركة هاليبرتون لحفر آبار في حقل الغاز الغربي في عكاس الشهر المقبل.

وأضاف، في تصريحات لوسائل إعلام محلية نقلتها بلومبرغ، أن الصفقة مع هاليبيرتون ستمكن وزارة النفط من الحصول على بيانات واضحة عن الطاقة الإنتاجية لحقل عكاس والتوصل إلى قرار بعد رمضان الذي ينتهي في أوائل مايو.

والإنتاج بالحقل متعطل منذ استعاد العراق السيطرة عليه من تنظيم الدولة الإسلامية بنهاية عام 2017، وفي حال قررت الحكومة العراقية تطويره فستختار شركة لإدارة الإنتاج بالحقل.

وكان المسؤولون العراقيون في محادثات مع شركة شيفرون كورب وشركة أرامكو السعودية بشأن الاستثمار في المنطقة، وهو ما قال الوزير إنه "سيعتمد على البيانات التي نحصل عليها من عمليات الاستكشاف وحفر الآبار".

(إعداد: مريم عبد الغني)

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