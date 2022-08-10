توقعت الشركة العالمية القابضة، وهي الشركة الأعلى قيمة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة نشاطاتها الاستحواذية، لتشمل تركيا والهند، في ظل الفرص التي خلقتها اضطرابات الأسواق العالمية، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة سيد بصر شعيب لرويترز يوم الأربعاء.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن الشركة -التي تبلغ قيمتها السوقية 167 مليار دولار- تسعى لعمليات استحواذ كبيرة للشركات المدرجة في أسواق المال التي بها مجال النمو، مشيرا إلى أنها تبحث أيضا عن فرص في أمريكا الجنوبية وإندونيسيا.

وقال إن ارتفاع أسعار الفائدة وتوقعات حدوث ركود عالمي جعل الشركة أكثر انتقائية.

والعالمية القابضة هي شركة إماراتية قابضة تأسست عام 1998 كجزء من مبادرة لتنوع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات، وهي مدرجة في سوق أبوظبي، وتضم أكثر من 100 كيان، وتعمل في مختلف القطاعات منها: العقارات، والزراعة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيع بالتجزئة والترفيه، بحسب موقعها الإلكتروني.





(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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