قالت الشركة العالمية القابضة الإماراتية - التي يرأسها طحنون بن زايد شقيق رئيس الإمارات ونائب حاكم أبوظبي - الخميس، إن شركتين تابعتين، وقعتا اتفاقية نهائية لبيع استثماراتهما الأجنبية المباشرة في شركتين تابعتين لمجموعة أداني الهندية.

وأداني -التي تعمل في عدة قطاعات منها الطاقة والبنية التحتية والمملوكة لأحد أكبر أثرياء العالم غوتام أداني- أعلنت في يناير الماضي عن طرح تكميلي لأسهمها لجمع نحو 2.5 مليار دولار، لكنها ألغته في فبراير بعدما انخفضت أسهمها على إثر انتقادات أمريكية بشأن نزاهة المجموعة ما جعلها تخسر نحو 90 مليار دولار من قيمتها.

تفاصيل الاتفاقية

البائع: شركتا جرين انرجي انفستمنت هولدينج ريستركتد وجرين ترانزميشن انفستمنت هولدينج ريستركتد، المملوكتان لشركة اي اتش سي كابيتال إحدى شركات العالمية القابضة.

ستبيع الشركتان استثماراتهما المباشرة في شركتي أداني جرين انرجي Adani Green Energy وأداني ترانزميشن Adani Transmission.

ولم تذكر الشركة قيمة تلك الاستثمارات أو الطرف المشتري، وإن كان هذا يعني تخارجها من استثماراتها في الشركات التابعة لمجموعة أداني الهندية، وقالت إنها تعمل حاليا على الحصول على الموافقات اللازمة.

خلفية

وسبق أن استثمرت العالمية القابضة ما يعادل 2 مليار دولار العام الماضي في شركات تابعة لمجموعة أداني.

وفي مطلع العام الجاري، كانت الشركة العالمية من بين المهتمين بطرح أداني - الذي تم إلغاؤه - حيث أعلنت استثمار 1.4 مليار درهم في الطرح، قبل أن تسترد الأموال التي دفعتها لاحقا بعد الإعلان عن إلغاء الاكتتاب.

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات وهي مدرجة ببورصة أبوظبي، وتضم أكثر من 482 شركة تابعة وتعمل في عدة قطاعات.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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