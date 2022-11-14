يدرس صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، طرح عام أولي لشركة الحفر "أديس الدولية القابضة" - التي تعمل في مجال حفر وإنتاج النفط والغاز - بحلول النصف الأول من العام المقبل، وفق ما نقلته بلومبرغ عن مصادر مطلعة.

وقالت بلومبرغ إن الصندوق يبحث عن بنوك استثمار لتدير الطرح المحتمل، ومن المتوقع أن يحسم قراره قبل نهاية العام.

الطرح قد يجمع مليار دولار و قد يتم في بورصة الرياض، بحسب مصدر من المصادر التي تحدثت لبلومبرغ وقد يصل بتقييم الشركة إلى أكثر من 5 مليار دولار، بحسب المصادر.

ورفض ممثلو صندوق الاستثمارات العامة والشركة طلب من الوكالة للتعليق.

وفي أبريل 2021، استحوذت شركة "إنوفيتيف إنرجي" التي أسسها تحالف يضم الصندوق السيادي السعودي وملاك آخرين لأديس على كامل أسهم الشركة و تم شطبها من بورصة لندن بعد أن أصبحت شركة خاصة، بحسب بيان للشركة.

وتمتلك أديس - التي أسسها رجل الأعمال المصري ممدوح عباس، الرئيس السابق لنادي الزمالك المصري لكرة القدم، وحدات حفر بحرية وبرية في عدة أسواق، تشمل السعودية والكويت وقطر ومصر والجزائر وتونس، وفق بيان سابق من الشركة.

وقد تحدث عباس لجريدة المال المصرية في فبراير الماضي عن نية التحالف المالك لأديس طرح حصة من الشركة في البورصة السعودية وقال - بحسب تصريحاته لجريدة المال - أن البورصة السعودية مُلائمة لتلك النوعية من المشروعات المتعلقة بالبترول، مضيفا إلى إن هناك إمكانية دراسة قيد مزدوج فى البورصة المصرية لاحقا.

(إعداد: أماني رضوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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