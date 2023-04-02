رفعت الحكومة السودانية سعر بيع البنزين في حين خفضت سعر الجازولين (الديزل) خلال شهر أبريل، وفق المراجعة الشهرية لأسعار المحروقات حسب الأسعار العالمية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية عن وزارة الطاقة والنفط يوم الأحد.

وسيرتفع سعر لتر البنزين إلى 588 جنيه سوداني (نحو 1.04 دولار) من 520 جنيه في مارس الماضي، فيما خفضت الوزارة سعر بيع الجازولين إلى 582 جنيه للتر مقارنة بـ 600 في الشهر الماضي.

وكان السودان رفع في يونيو من عام 2021 الدعم عن أسعار البنزين والجازولين في إطار إصلاحات طلبها صندوق النقد الدولي، وأصبحت أسعار الوقود تتحدد وفق مراجعة شهرية تجريها وزارة الطاقة حسب الأسعار العالمية للمنتجات البترولية.

ومن المقرر العمل بالأسعار الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 3 أبريل.

تأتي زيادة سعر بيع البنزين فيما يسعى السودان -الذي تخطى معدل التضخم السنوي لديه الـ 400% في يونيو 2021- إلى خفض مستويات التضخم إلى 25% بنهاية العام الجاري، بحسب تصريحات لوزير المالية السوداني جبريل إبراهيم في فبراير الماضي.

وتراجع معدل التضخم السنوي في السودان إلى 63.3% في فبراير الماضي من 83% في يناير، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض متوسط معدل التضخم السنوي خلال عام 2023 إلى 76.9% من 154.9% خلال عام 2022، بعدما كان سجل 359.1% في عام 2021.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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