تعتزم شركة "مصدر" للطاقة المتجددة الإماراتية بيع سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لمدة 10 سنوات، وفق ما أوردته وكالة رويترز الثلاثاء عن وثيقة بنكية اطلعت عليها.

وشهدت السندات الخضراء زخم في الآونة الأخيرة فيما تسعى الإمارات لتصبح مركز عالمي للاستدامة ضمن تحضيراتها لاستضافة قمة المناخ COP 28 هذا العام.

وأفادت الوكالة أن السعر الاسترشادي لسندات "مصدر" تبلغ حوالي 125 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية.

وعينت الشركة، يوم الاثنين، بنوك محلية وعالمية لترتيب الطرح وهي "سيتي بنك" و"بنك أبوظبي الأول" كمنسقين عالميين مشتركين، بينما يتولى "بي.إن.بي باريبا" و"إتش.إس.بي.سي" و"إس.إم.بي.سي نيكو" و"سوسيتيه جنرال" و"ستاندرد تشارترد" إدارة الطرح، وفق الوكالة.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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