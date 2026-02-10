تستهدف شركة سي إف اتش لإدارة الأصول المصرية، إطلاق 4 صناديق استثمار جديدة خلال العام الجاري، بينها صندوق للاستثمار في المعادن والأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وفق عمرو زيدان الرئيس التنفيذي للشركة لزاوية عربي.

تدير سي إف اتش، حاليا 5 صناديق استثمار بينها صندوقين لأسواق النقد Money Market Funds، صندوق مزدوج بين أسواق النقد والدخل الثابت وصندوقين للاستثمار في الأسهم المصرية، وهي شركة تابعة لمجموعة كايرو كابيتال للاستثمارات المصرية التي تعمل في مصر منذ 1995.

"عندنا أفكار.. صندوق استثمار في المعادن، والتاني صندوق متعدد الاستثمارات Multi-Asset.. (بالإضافة إلى) صندوق لحماية رأس المال وصندوق استثمار في الأسهم مطابقة للشريعة الإسلامية،" وفق زيدان.

وصندوق حماية رأس المال، هو صندوق يستثمر في الأساس في الأسهم إضافة لأدوات الدخل الثابت لحماية الاستثمار من تقلبات الأسواق.

وحسب الرئيس التنفيذي، من المتوقع إطلاق صندوق الاستثمار في الأسهم المتوافقة مع الشريعة وصندوق متعدد الاستثمارات خلال الربع الثاني من 2026.

أما صندوق المعادن فمن المتوقع إطلاقه خلال الربع الثالث، على أن يكون صندوق حماية رأس المال خلال الربع الثالث أو الربع الرابع من العام الجاري، وفق زيدان.

وبحسب زيدان، لا تزال أحجام الصناديق تحت الدراسة على أن يُحدد حجم كل صندوق قبل إطلاقه.

