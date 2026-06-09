تستهدف شركة زالدي للاستثمارات المصرية، إطلاق 3 صناديق استثمار جديدة خلال شهرين، تتضمن صندوق للاستثمار في الذهب، وآخر للاستثمار في الفضة، وصندوق للأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بحسب حاتم البنا العضو المنتدب للشركة لزاوية عربي.

تحدث البنا، لزاوية عربي في مقابلة فيديو على هامش مؤتمر Portfolio Egypt 2026 الذي نظمته جريدة المال المحلية بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن كشريك المعرفة الحصري، الاثنين، تنشر لاحقا كاملة.

تعمل زالدي للاستثمارات في مصر بنشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة المحافظ والصناديق المشتركة، وهي تابعة لشركة زالدي كابيتال المصرية.

"عندنا فيه 3 صناديق قريب قوي.. هيبقى عندنا صندوقين في مجال المعادن الثمينة واحد في الذهب و(الثاني) في الفضة وصندوق في مجال الأسهم المتوافقة مع الشريعة،" وفق البنا.

كانت الشركة قد أعلنت سابقا نيتها إطلاق صندوقي المعادن دون مزيد من التفاصيل، فيما نقلت زاوية منتصف مايو الماضي عن خطط الشركة لإطلاق صندوق الأسهم المتوافقة مع الشريعة خلال شهرين لكن دون تفاصيل عن الحجم المستهدف.

وردا علي سؤال بشأن الموعد المتوقع لإطلاق هذه الصناديق الثلاثة قال البنا: "قريب قوي.. خلال شهر أو شهرين،" مشيرا إلى أن الحجم المستهدف لهذه الصناديق سيكون بحد أدنى 100 مليون جنيه (1.9 مليون دولار) لكل صندوق.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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