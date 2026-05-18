تستهدف شركة زالدي للاستثمارات المصرية، إطلاق صندوق للاستثمار في الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال شهرين، فيما تسعى لزيادة حجم استثماراتها المدارة لنحو 25 مليار جنيه ( 467.3 مليون دولار) بحلول نهاية العام الجاري، وفق مصطفى سنجر مستشار مجلس إدارة الشركة لشؤون الاستثمار ومدير صناديق استثمار.

تعمل زالدي للاستثمارات في مصر منذ 2008 وتمارس أنشطة إدارة الأصول، تأسيس الشركات، والترويج للطروحات. وهي تابعة لشركة زالدي كابيتال المصرية.

"فيه أكتر من صندوق الفترة اللي جاية.. خلال شهرين هنبتدي الاكتتابات بتاعت صندوق إسلامي،" وفق سنجر خلال جلسة أدراها فريق زاوية عربي بمؤتمر Money Made simple بمدينة شرم الشيخ الجمعة.

وأوضح سنجر، أن الصندوق المرتقب إطلاقه خلال شهرين هو "صندوق للاستثمار في الأسهم المتوافقة مع الشريعة".

إضافات

تدرس زالدي للاستثمارات، حاليا إمكانية إطلاق صندوقين آخرين بخلاف السابق ذكره، أحدهما مخصص للشباب من GZ والآخر للقطاع الزراعي، وفق سنجر، بدون مزيد من التفاصيل.

وتسعى الشركة لزيادة حجم استثماراتها المدارة من نحو 15 مليار جنيه حاليا، إلى نحو 25 مليار جنيه بحلول نهاية العام الجاري، وفق سنجر. كان حجم الاستثمارات المدارة لدى الشركة بلغ 8 مليار جنيه بنهاية 2025.

