ارتفع حجم المحافظ الاستثمارية التي تديرها شركة عكاظ لإدارة الأصول المصرية بنسبة 389%، لنحو 2.2 مليار جنيه (46.4 مليون دولار) حاليا من 450 مليون جنيه بنهاية العام الماضي، بدعم من زيادة حجم الاستثمارات في أدوات الدين، وفق راندا حامد، الرئيسة التنفيذية للشركة لزاوية عربي.

وعكاظ تأسست عام 2006 وتعمل حاليا في الوساطة المالية وإدارة الأصول في السوق المصري، بحسب موقعها الرسمي.

"وصل حجم المحافظ الاستثمارية اللي بنديرها لما يقارب 2.2 مليار جنيه.. بنهاية العام ممكن نوصل لـ 2.5 مليار جنيه،" وفق حامد.

وبهذا النمو، تخطت الشركة مستهدفاتها السابقة والتي كانت عند نحو 750 مليون جنيه بحلول نهاية 2025.

وبحسب حامد، جاء النمو بدعم من الاستثمارات في أدوات الدين التي مثلت 60% من المحافظ التي تديرها الشركة إضافة لارتفاع قيمة محافظ الأسهم مع ارتفاع السوق.

وحسب بيانات البورصة المصرية الأربعاء، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" بنحو 31.9% منذ بداية العام.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

