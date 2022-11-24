رفعت شركة أكوا باور مانجمت اند انفستمنت ون ومقرها دبي، التابعة لشركة أكوا باور السعودية، قيمة عرضها الجزئي لشراء سندات مستحقة بحلول 2039 إلى 428 مليون دولار بدلا من 400 مليون دولار.

وقالت أكوا باور، في بيان لبورصة السعودية يوم الخميس، إن شركتها التابعة رفعت الحد الأقصى لقيمة الشراء.

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ومن المتوقع أن تحصل التسوية المبكرة للسندات في 25 نوفمبر الجاري، والتسوية النهائية في 9 ديسمبر 2022، حسب بيان سابق للشركة.



تأسست أكوا باور عام 2004 وهي مطور ومستثمر ومشغل لمحطات توليد الطاقة المتجددة وتحلية المياه في السعودية ودول أخرى، وتضم محفظتها حاليا 67 محطة قيد التشغيل أو البناء.



ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) حوالي 44% من أسهمها بعد أن أدرجت في البورصة السعودية في أكتوبر 2021، بحسب موقعها الإلكتروني.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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