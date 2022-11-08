قدمت شركة أكوا باور مانجمت اند انفستمنت 1 ومقرها دبي، التابعة لشركة أكوا باور السعودية، عرض جزئي لشراء سندات بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار من إجمالي 814 مليون دولار، أصدرتها في 2017 ومستحقة في 2039.



وقالت أكوا باور، في بيان لبورصة السعودية، الثلاثاء، إن شركتها التابعة، أعلنت في بورصة يورونكست الأيرلندية عن عرض شراء نقدي للسندات، لتخفيض التزاماتها، من خلال السداد المبكر.

وسيتم تمويل عرض الشراء من خلال الموارد الذاتية للشركة وشركة أكوا باور وبعض الشركات التابعة لها، وفقا للبيان.



وقالت الشركة، إنه سيتم تحديد عدد ونسبة السندات المشتراة بمجرد اكتمال عملية الشراء، ومن المتوقع أن تكون التسوية المبكرة للسندات 25 نوفمبر الجاري، والتسوية النهائية في 9 ديسمبر 2022.



تأسست أكوا باور عام 2004 وهي مطور ومستثمر ومشغل لمحطات توليد الطاقة المتجددة وتحلية المياه في السعودية، وتضم محفظتها حاليا 67 محطة قيد التشغيل أو البناء.



ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) حوالي 44% من أسهمها بعد أن أدرجت في البورصة السعودية في أكتوبر 2021، بحسب موقعها الإلكتروني.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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