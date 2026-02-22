تدرس شركة الخير للتمويل متناهي الصغر المصرية، التابعة لشركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية المدرجة ببورصة مصر، إصدار سندات توريق لمحفظتها التمويلية خلال العام المقبل، وفق هناء الهلالي الرئيس التنفيذي لشركة الخير لزاوية عربي.

تأسست شركة الخير للتمويل متناهي الصغر في عام 2022، وهي متخصصة في تمويل المشاريع متناهية الصغر، وتبلغ محفظتها التمويلية حاليا نحو 400 مليون جنيه (8.4 مليون دولار).

"بنستهدف رفع محفظتنا التمويلية إلى 600-700 مليون جنيه بنهاية 2026 وبندرس توريق هذه المحفظة وإصدار سندات توريق خلال 2027،" وفق الهلالي.

وحسب الهلالي، تخطط الخير للتمويل زيادة محفظتها التمويلية خلال العام الجاري - تمهيدا للتوريق - من خلال زيادة رأسمال سيتم تمويلها من الشركة الأم إلى جانب تسهيلات بنكية.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا