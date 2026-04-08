حصلت مؤسسة بيت التمويل الكويتي "بيتك"، والمدرجة في بورصتي الكويت والبحرين، على موافقة هيئة سوق المال الكويتية لإصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، بقيمة 200 مليون دينار (أي ما يعادل 647.6 مليون دولار)، وفق بيان البنك لبورصة الكويت الأربعاء.

وتأسس بيت التمويل الكويتي عام 1977، ويعد أول بنك إسلامي أنشئ في دولة الكويت، يعمل في: الكويت، البحرين، السعودية، الإمارات، مصر، ليبيا، العراق، تركيا، ماليزيا، ألمانيا، والمملكة المتحدة.

ولم يحدد بيان بيتك موعد الإصدار، لكن يتوقع أن يؤثر الإصدار بشكل إيجابي في دعم قاعدة رأس مال البنك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، وفق بيان الأربعاء.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

