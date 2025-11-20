سجل سوق رأس مال الدين في دول مجلس التعاون الخليجي نمو قوي، بحجم إصدارات قائمة بلغ 1.1 تريليون دولار في الربع الثالث من العام، بزيادة 12.7% عن العام الماضي، وفق وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

مثلت الصكوك الجزء الأكبر من حجم الإصدارات القائمة بنسبة 40%، مرتفعة من 37.4% في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

وحققت الصكوك نمو سنوي يقارب 22%، متجاوزة بشكل كبير أداء السندات، الذي نما بنسبة 7.2%.

تعد السعودية والإمارات أكبر أسواق رأس مال الدين في المنطقة، بنسبة 46% و30% من الإصدارات القائمة على التوالي.

في العام المقبل، من المتوقع أن يظل السوق قوي بفضل المبادرات الحكومية والإصدارات القوية في ظل سعي الحكومات لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي. كما سيواصل السوق الاستفادة من ظروف التمويل المواتية وقاعدة المُصدرين عالية الجودة.

"نتوقع أن يظل سوق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي مرن حتى عام 2026، بدعم من الإصدارات القوية وظروف التمويل المواتية وقاعدة المصدرين عالية الجودة،" حسب بشار الناطور، رئيس قسم التمويل الإسلامي العالمي في فيتش.

للاطلاع على التقرير الأصلي والمنشور بالإنجليزية على موقع زاوية اضغط هنا

