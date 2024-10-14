* تم التحديث بنشر الوثيقة وموعد الاكتتاب

حصل البنك الأهلي الأردني على موافقة لإصدار سندات دائمة perpetual bond - التي ليس لها تاريخ استحقاق - مقومة بالدولار لدعم رأس المال بقيمة 120 مليون دولار، غير قابلة للاستدعاء لمدة خمس سنوات، بحسب وثيقة أطلعت عليها زاوية عربي تم نشرها لاحقا على بورصة عمان.

وحدد البنك سعر فائدة ثابت عند 8.50% لمدة خمس سنوات يتبعها فائدة تماثل تلك التي تقدم على سندات الخزينة الأمريكية لأجل 5 سنوات بالإضافة إلى هامش ربحي يبلغ 3.50% يتم إعادة تسعيره كل ثلاثة أشهر.

ومن المتوقع أن يبدأ الاكتتاب يوم الأربعاء 23 أكتوبر ويستمر لمساء الثلاثاء 5 نوفمبر. وسيتم إدراج السندات والتداول عليها في بورصة عمان.

وكان الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك أحمد الحسين تحدث عن نية البنك إصدار سندات دائمة هذا الشهر في مقابلة سابقة مع زاوية عربي.

(إعداد: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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