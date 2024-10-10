يتوقع البنك الأهلي الأردني، إغلاق إصدار لسندات دائمة perpetual bond - التي ليس لها تاريخ استحقاق - لدعم رأس المال خلال الشهر الجاري، وفق أحمد الحسين الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك لزاوية عربي.



جاء حديث الحسين، في مقابلة فيديو لزاوية عربي، تنشر لاحقا، على هامش فعالية في الأردن هذا الأسبوع.



كان البنك الأهلي الأردني - الذي تأسس في 1955 كأول بنك في البلاد والمدرج في بورصة عمّان - قد أصدر في أغسطس الماضي، أول إصدار محلي لسند استدامة Sustainability Bond في الأردن بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 50 مليون دولار.



"احنا شغالين على إصدار perpetual bond، اللي هو دعامة لرأس المال يعتبر Tier one.. نستنى موافقة هيئة الأوراق المالية، وقريبا جدا بالكي إن شاء الله هذا الشهر أغلقنا هذا الـ bond،" حسب الحسين، لكنه لم يذكر قيمة الإصدار.



يعمل البنك الأهلي الأردني في الأردن، فلسطين وقبرص من خلال 59 فرع، ويقدم أيضا خدمات غير مصرفية عبر شركات تابعة له.

(إعداد: ياسمين صالح، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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