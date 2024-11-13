* تم التحديث بالتوقيت المتوقع للإدراج بالبورصة

أعلن البنك الأهلي الأردني عن تغطية طرح سندات دائمة perpetual bond، مصنفه ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال Additional Teir 1، بنسبة 109% إلى 650 مكتتب محلي وإقليمي، بحسب بيان من البنك الأربعاء حصلت زاوية عربي على نسخة منه.

وبلغت حصيلة الاكتتاب 131 مليون دولار أمريكي، بحسب البيان الذي لم يحدد تفاصيل أكثر عن المكتتبين. ومن المتوقع إدراج السندات في بورصة عمان منتصف ديسمبر، بحسب مصدر لزاوية عربي.

وكان البنك قد أصدر سندات دائمة perpetual bond - التي ليس لها تاريخ استحقاق - مقومة بالدولار لدعم رأس المال بقيمة 120 مليون دولار، غير قابلة للاستدعاء لمدة خمس سنوات. وجرى الاكتتاب خلال الفترة من 23 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر.

وحدد البنك سعر فائدة ثابت عند 8.50% لمدة خمس سنوات يتبعها فائدة تماثل تلك التي تقدم على سندات الخزينة الأمريكية لأجل 5 سنوات بالإضافة إلى هامش ربحي يبلغ 3.50% يتم إعادة تسعيره كل ثلاثة أشهر.



(إعداد: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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