نقلت وكالة رويترز، عن وثيقة مصرفية، الثلاثاء، أن شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية - الذراع الاستثماري لحكومة أبوظبي - تبيع سندات مقومة بالدولار لمدة 10 سنوات ونصف، لكنها لم تحدد قيمتها.

وبحسب رويترز، فقد حددت الشركة سعر استرشادي عند نحو 200 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام.

ومبادلة، صندوق سيادي إماراتي، يدير محفظة أصول بنحو 284 مليار دولار، وتعمل من خلال شركات واستثمارات منتشرة في أكثر من 50 دولة، وتركز على عدة قطاعات بينها الرعاية الصحية والطاقة والتعدين والاستثمارات المالية.

وتسعى مبادلة لتوسيع محفظة استثماراتها، حيث تقود جولة استثمار نحو 550 مليون ريال برازيلي (105.3 مليون دولار) في شركة تكنولوجيا مالية برازيلية تدعى CERC، حسب ما نقلته وسائل إعلام هذا الشهر.

ووفقا لرويترز، يُتوقع تسعير السندات في وقت لاحق اليوم، وستصدر من خلال شركة الاستثمار Mamoura Diversified Global Holdings كما يتولى بنك HSBC مهمة مدير الإصدار.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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