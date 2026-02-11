يعتزم بنك الإسكان للتجارة والتمويل الأردني، والمدرج في بورصة عمّان، إصدار سندات زرقاء بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار على عدة شرائح، وفق بيان للبورصة الأربعاء.

وحسب البيان، فقد وافق مجلس إدارة البنك على "إصدار سندات تمويل أزرق Blue Bonds بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليون دولار" مضيفا أن السندات، تستهدف توفير تمويل لمشروعات تعزز القدرة المائية للأردن.

ويواجه الأردن أزمة حادة في توفير المياه، ويصنف ضمن أكثر الدول فقرا في مصادر المياه، والتي تتفاقم نتيجة زيادة السكان وفق تقارير أممية.

ووفق البيان، سيتم إصدار السندات على شرائح متعددة، على أن تبلغ الشريحة الأولى 100 مليون دولار، دون تحديد توقيت الإصدار.

نبذة سريعة عن بنك الإسكان والتمويل

(وفق بيانات السوق وموقع البنك الرسمي)

- تأسس في 1973 ومدرج في بورصة عمّان منذ 1978.

- بدأ عمله في مجال تمويل الإسكان ثم تحول إلى بنك تجاري شامل عام 1997.

- يعمل في الأردن، بالإضافة لعدد من الأسواق الخارجية بينها فلسطين، البحرين، الجزائر والإمارات.

- من أبرز المساهمين في البنك: بنك قطر الوطني بحصة 38.57%، الهيئة العامة للاستثمار الكويتية - الصندوق السيادي الكويتي - بحصة 18.6%، المصرف الليبي الخارجي بحصة 17.2% والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية بحصة 15.4%.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

