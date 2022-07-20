وافق مجلس الوزراء المصري، بحسب بيان له يوم الأربعاء، على تأهيل شركة "وطنية" لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، وكذلك الشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافي" لتعبئة المياه وزيت الزيتون تمهيدا لطرحهما بالبورصة.

ويعني تأهيل الشركة "ضبط هيكلها المالي، والميزانيات والأمور القانونية والمالية الخاصة بالشركة"، بحسب ما قاله عمرو الألفي المحلل المالي بزاوية عربي ورئيس قسم البحوث في شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

وأوضح المحلل أن طرح الشركات بالبورصة لا يحدث بين ليلة وضحاها بل "هناك فترة تمهيدية تقوم فيها إدارة الشركة بالتعاون مع المستشار المالي بضبط الهيكل الإداري والمالي داخل الشركة، على سبيل المثال تفصيل الإيرادات بدلا من عرضها مجمعة كما هو الحال بالنسبة لشركة صافي".

وأشار إلى أن عملية التأهيل تشبه إلى حد ما الفحص النافي للجهالة، تمهيدا لعرض بيانات الشركة على المستثمرين المحتملين.

وكل من شركتي "وطنية" و"صافي" تابعتان لجهاز مشروعات الخدمات الوطنية التابع للجيش، والذي تأسس عام 1979 بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي لاحتياجات القوات المسلحة وإمداد السوق المحلي، وفق موقعه الإلكتروني.

وقال الألفي إن عملية التأهيل قد تشمل أيضا تغيير النظام الأساسي للشركة في حال كان القانون الذي تأسست بموجبه لا يسمح بطرحها بالبورصة، أو أن التأهيل ربما يتضمن إعادة تنظيم هيكل الملكية بشكل محدد لتسهيل عملية الطرح.

ماذا نعرف عن الشركتين؟

(بحسب الموقع الإلكتروني لجهاز المشروعات الوطنية)

وطنية

تأسست عام 1993 بهدف إنشاء وإدارة محطات خدمة وتموين السيارات داخل وخارج المدن.

وبدأت الشركة نشاطها بالمشاركة مع شركات شل وموبيل، ومنذ عام 2002 بدأت الشركة فى إنشاء المحطات الخاصة بها وتحمل اسم "وطنية".

تمتلك الشركة حاليا 255 محطة عاملة، و20 محطة تحت الإنشاء، وتسعى للوصول إلى 300 محطة عاملة.

صافي

تأسست عام 1996 في واحة سيوة في غرب مصر، وتعمل في إنتاج وتعبئة المياه الطبيعية وزيت الزيتون.



تمتلك الشركة 3 مصانع هي: مصنع لإنتاج المياه الطبيعية المعبأة بطاقة 50 مليون زجاجة/سنويا، ومصنع إنتاج وتعبئة زيت الزيتون البكر بطاقة تخزينية 600 طن/سنويا، ومصنع إنتاج وتعبئة المخللات بطاقة 200 طن/سنويا.



(إعداد: مريم عبد الغني ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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