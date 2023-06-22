أعلنت بورصة "تداول" عن استئناف عمليات التداول يوم 2 يوليو بعد إجازة عيد الأضحى التي ستبدأ بنهاية يوم الخميس في 22 يونيو.

وكانت السعودية قد أعلنت يوم الأحد أن يوم الاثنين الموافق 19 يونيو هو غرة شهر ذي الحجة الهجري، وأن وقفة عرفات، وهي اليوم الذي يسبق عيد الأضحى، ستكون يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو.

وتستقبل السعودية الحجاج هذا العام بدون أي قيود على أعدادهم أو أعمارهم، بعدما قررت في يناير الماضي إلغاء قيود كانت تفرضها منذ جائحة كورونا لتقليص عدد الحجاج، وخففت المملكة تلك القيود تدريجيا.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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