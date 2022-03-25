قالت مجموعتا ألفا ظبي بارتنرز القابضة، التابعة لشركة ألفا ظبي القابضة ومجموعة ملتيبلاي، إن كلا منهما ستستثمر 367 مليون درهم (نحو 99.9 مليون دولار) في الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" من خلال الاكتتاب بأسهم كمستثمر أساسي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وبدأ الاكتتاب على طرح أسهم ديوا، يوم الخميس، ويستمر للمستثمرين حتى 5 أبريل، وستطرح الهيئة ما نسبته 6.5% من أسهمها في سوق دبي المالي بسعر سهم يتراوح من 2.25 إلى 2.48 درهم إماراتي (0.61 و 0.68 دولار) للسهم الواحد.

وتضم محفظة ألفا ظبي، 25 شركة تابعة، يعمل بها 40 ألف موظف، ولديها مجموعة من الفنادق من بينها "سانت ريجيس السعديات" في أبوظبي. كما تشارك في مشروع لإنتاج السكر في مصر.

وملتيبلاي الإماراتية هي شركة قابضة، مقرها أبوظبي، وتعمل في خمس قطاعات رئيسية - من خلال شركات استحوذت عليها سابقا - تتضمن الاتصالات والإعلام وخدمات اللياقة البدنية والاقتصاد الرقمي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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