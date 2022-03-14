زادت حدة تضييق الخناق التجاري على روسيا من قبل الولايات المتحدة، لتعلن حرب على وارداتها النفطية منها وتحظرها، وأعلنت أوروبا التي تستورد نحو 40% من احتياجاتها من الغاز و30% من النفط من روسيا، اعتزامها خفض استيراد الطاقة الروسية ووضعت خطة لذلك.

وتعليقا على القرارات، قال الكسندر نوفاك، نائب رئيس وزراء روسيا، أن موسكو قلقة بشأن خطط الغرب لرفض نفطها، لكنها قادرة على إعادة توجيه الصادرات من السوق الأوروبية.

وحذر من وصول برميل النفط إلى 300 دولار حال اتحذت أوروبا تلك الخطوة.

فما هى أكبر الأسواق التي تورد لها روسيا النفط والغاز؟

إعداد: أماني رضوان

تحرير:(تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: rim.shamseddine@lseg.com)