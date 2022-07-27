ارتفع إنتاج ليبيا من النفط إلى أكثر من مليون برميل في اليوم بعدما كان قد وصل لمستويات متدنية بسبب الاضطرابات السياسية وإغلاق حقول النفط.

وقال وزير النفط الليبي،محمد عون، في تصريح نقلته وكالة أنباء ليبيا الرسمية، إن إنتاج النفط ارتفع إلى 1.025 مليون برميل في اليوم مقابل متوسط 870 ألف برميل في اليوم قبل أسبوع.

عاد النفط الليبي للأسواق الدولية وتم تصدير أول شحنة قبل 10 أيام بعد رفع القوة القاهرة - التي تعفي الشركة من المساءلة القانونية تجاه عملائها - عن الموانئ والحقول النفطية كافة، وفق حساب مؤسسة النفط الليبية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وتوقع عون ارتفاع الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميا خلال 10 أيام.

وكانت ليبيا قد أعلنت القوة القاهرة على حقول نفط وموانئ أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، إذ يعاني قطاع الطاقة من إغلاقات متكررة على يد جماعات مسلحة تعكس الأزمة السياسية المستمرة بين شرق وغرب ليبيا بين حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة - التي مقرها في الغرب - والذي يرفض تسليم السلطة إلى فتحي باشاغا المختار من البرلمان والذي يقع مقره في شرق ليبيا.

وعينت حكومة الدبيبة فرحات بن قدارة رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط ورفضه البرلمان ومصطفى صنع الله رئيس المؤسسة المقال من قبل الدبيبة.

(إعداد: ِأماني رضوان ، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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