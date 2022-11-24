حددت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية السعر النهائي لسهمها في الاكتتاب العام الأولي ضمن الطرح المزدوج للشركة في بورصتي السعودية وأبوظبي بـ 2.68 ريال سعودي ما يعادل 2.62 درهم للسهم الواحد (0.71 دولار)، بحسب إفصاح لبورصة السعودية (تداول) يوم الخميس.

وفق الإفصاح الصادر من بنوك الاستثمار المسؤولة عن إدارة الطرح، فقد اكتملت عملية بناء سجل الأوامر وانتهت فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي لأمريكانا.

وبلغ حجم تغطية الاكتتاب 58 مرة من القيمة المطروحة، إذ تخطت الطلبات من المستثمرين الأفراد والمؤسسات 105 مليار دولار.

وبحسب الإفصاح، بلغ إجمالي حجم الطرح 1.8 مليار دولار، ما يجعل القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 6.01 مليار دولار.

وكانت أدبتيو إيه دي إنفستمنتس المحدودة طرحت 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة أمريكانا للمطاعم.

وأدبتيو هي أداة استثمارية مشتركة مملوكة من رجل الأعمال الإماراتي محمد علي راشد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية، وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية (الصندوق السيادي السعودي)، بحسب بيان سابق للشركة.

ومن المتوقع أن تنتهي الشركة من إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية والبورصة السعودية في أو حوالي 6 ديسمبر 2022، بحسب بيان سابق.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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