وقعت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات السعودية، اتفاقية للاستحواذ على شركة ذا شفز The chefz التي بلغت قيمتها 650 مليون ريال سعودي ( 173.3 مليون دولار) وفقا لبيان من جاهز، لبورصة السعودية يوم الأربعاء.

وقالت شركة جاهز، إن صفقة الاستحواذ ستتيح لها التوسع في مجال تقديم خدمات توصيل الأطعمة من المطاعم، وإتمام الصفقة مرهون باستيفاء شروط نظامية وتجارية معينة.

ويتوقع أن تتم الصفقة في الربع الأول من عام 2023.

وستدفع جاهز، قيمة الصفقة من خلال سداد نقدي بقيمة 325 مليون ريال، بالإضافة لإصدار أسهم جديدة في شركة جاهز لمساهمي شركة ذا شفز البائعين ـ باستثناء أحد المساهمين ـ بقيمة 325 مليون ريال والتي ستمثل أقل من 5% من رأس مال جاهز عند إتمام صفقة الاستحواذ.

زيادة رأس مال جاهز

وقالت جاهز، إنه بعد إتمام الصفقة، ستتم زيادة رأس مالها من 104.9 مليون ريال إلى 108.7 مليون ريال، عن طريق إصدار أكثر من 376 ألف سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ 10 ريال للسهم الواحد.

وستمتلك شركة جاهز كامل رأس مال شركة ذا شفز عند إتمام صفقة الاستحواذ، بينما ستُمثل الملكية المباشرة وغير المباشرة لمساهمي شركة ذا شفز البائعين ـ باستثناء أحد المساهمين - في رأس مال شركة جاهز نسبة 3.5% بعد زيادة رأس المال، بحسب البيان.

نبذة عن الشركتين

شركة جاهز

تأسست عام 2016، وطرحت في بورصة السعودية العام الماضي، وتعمل في تقديم خدمات عند الطلب (on-demand services) والتجارة السريعة (Quick commerce) وخدمات التوصيل للميل الأخير (last mile delivery) من خلال منصاتها التقنية، وتعمل في 50 مدينة بالسعودية.



شركة ذا شفز:

هي شركة لتقديم الوجبات، تأسست في السعودية عام 2017، وهي الشركة المشغلة لتطبيق ذا شفز لتوصيل الطعام والحلويات والزهور والعطور في المدن الرئيسية بالمملكة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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