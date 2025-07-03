يستكشف بنك الإمارات دبي الوطني، المدرج في سوق دبي المالي، الاستحواذ على حصة "أقلية مؤثرة" في بنك آر بي إل RBL المدرج في بورصة الهند، حسب صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز".



ومن المتوقع أن يكون هذا الاستثمار، الذي يأتي على شكل تخصيص تفضيلي، بمثابة ضخ رأسمال في بنك القطاع الخاص الهندي، وفقا لما ذكرته الصحيفة المالية اليومية، نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر.



وأفاد التقرير أن البنك الإماراتي قد يمتلك ما بين 15% و20% من رأس المال الأساسي المُوسع، أي أقل من الحد الأدنى للعرض المفتوح، رهنا بالموافقات التنظيمية، وفق التقرير. وقد يصل الاستثمار إلى ما يقدر بـ 3.17 مليار روبية هندية (369.40 مليون دولار).



بنك آر بي إل، متداولة بشكل كامل في السوق، مع امتلاك العديد من المؤسسات المحلية حصص صغيرة. في أبريل، باعت شركة بريتيش انترناشونال انفستمنت - الذراع الاستثماري السيادي للمملكة المتحدة - حصتها البالغة 3.82%.



ومع ذلك، من المرجح أن تتم الصفقة بسعر أعلى من السعر الحالي، وفقا لأحد المصادر.



ارتفعت أسهم بنك آر بي إل بأكثر من 21% خلال الشهر الماضي.



في مايو، منح بنك الاحتياطي الهندي موافقة مبدئية لبنك الإمارات دبي الوطني لتأسيس شركة تابعة مملوكة له في الهند.



وتم اختيار البنك المُقرض من دبي لتقديم عرض لشراء حصة أغلبية في بنك آي دي بي آي IDBI الهندي المدعوم من الدولة.

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(إعداد: فريق التحرير، ترجمة: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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