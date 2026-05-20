تعمل مجموعة استثمار القابضة القطرية، المدرجة في بورصة الدوحة، مع بنك روتشيلد آند كو، لدراسة طرح عام أولي محتمل لشركتها التابعة Apex Health للرعاية الصحية، في البورصة القطرية، وفق ما نقلته بلومبرغ عن مصادر الأربعاء.

يأتي هذا مع عودة الانتعاش للطروحات العامة الأولية في الخليج، وخاصة السعودية، فيما ينبئ هذا بعودة الاكتتابات العامة الأولية في بورصة الدوحة المتوقفة منذ عدة سنوات.

واستثمار القابضة، هي مجموعة استثمار تأسست في 2008 وتعمل في عدة قطاعات: الرعاية الصحية، الصناعات، المقاولات، المشاريع، والخدمات. وتعمل المجموعة من خلال شركات تابعة في قطر وعدة أسواق أخرى بينها: السعودية، الجزائر، كازاخستان، ليبيا، سوريا، ومصر، وفق موقعها الرسمي وبيانات السوق.

وحسب موقعها الرسمي وبيانات لينكد ان، تعمل شركة Apex Health في تطوير وتشغيل مرافق الرعاية الصحية، وتضم محفظتها حاليا 8 مستشفيات تعمل في 4 دول بينها العراق وليبيا.

وقد بلغت الأرباح الصافية للشركة التابعة Apex Health خلال العام الماضي 592 مليون ريال قطري ( 162.6 مليون دولار)، وفق الوكالة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

