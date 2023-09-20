الرياض: تعلن شركة أديس القابضة اليوم (ويشار إليها بـ"أديس" أو "المجموعة" أو "الشركة")، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات (ويشار إليهم بـ"الفئات المشاركة") بنجاح وتحديد السعر النهائي لأسهم الطرح ("السعر النهائي") في الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

وتم تحديد السعر النهائي عند 13,50 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يعني قيمة سوقية للشركة تبلغ 15,242 مليون ريال سعودي (4,065 مليون دولار أمريكي) عند الإدراج. وانتهت عملية بناء سجل الأوامر بتغطية إجمالية بلغت 62,7 مرة، حينما وصلت القيمة الإجمالية للطلبات من المؤسسات ما يقارب 286,853 مليون ريال سعودي (76,494 مليون دولار أمريكي).

ومن المقرر أن تكون فترة اكتتاب الأفراد لمدة ثلاثة أيام تبدأ يوم الثلاثاء 11/03/1445ه (الموافق 26/09/2023م)، وتنتهي الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت المملكة من يوم الخميس 13/03/1445ه (الموافق 28/09/2023م). يجب على جميع المستثمرين الأفراد الراغبين في الاكتتاب أن يكون لهم محفظة أسهم نشطة لدى أحدى مؤسسات السوق المالية التابعة للجهة المستلمة المراد الاكتتاب من خلالها.

وقد وافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") في 21 يونيو 2023م على طلب الشركة لتسجيل أسهمها وطرح 338,718,754 سهماً عادياً من إجمالي رأس مال الشركة من خلال بيع 101,615,626 سهماً عادياً من الأسهم الحالية ("أسهم البيع") من قبل أديس انفستمنتس هولدينج ليمتد وصندوق الاستثمارات العامة وشركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة (بما يتناسب مع حصصهم الحالية) (ويشار إليهم مجتمعين بـ("المساهمون البائعون")، وإصدار 237,103,128 سهماً جديداً ("الأسهم الجديدة"، ويشار إليها مع أسهم البيع بـ "أسهم الطرح" وكل منها "سهم طرح") من خلال زيادة رأس المال.

للمزيد من المعلومات عن الطرح العام الأولي للشركة عبر https://ipo.adesgroup.com/ar

نبذة عن الطرح

حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية فيما يتعلق بالطرح وإدراج الأسهم وفقاً لما يلي:

تتمثل عملية الطرح العام الأولي لشركة أديس في طرح 338,718,754 سهماً عادياً تمثل نسبة 30% من رأس المال المصدر (بعد زيادة رأس المال) للشركة من خلال بيع مزيج من الأسهم الحالية والجديدة.

تمثل أسهم البيع ما نسبته 9% والأسهم الجديدة ما نسبته 21% من رأس المال المصدر عند اكتمال الطرح، مما يساوي في مجموعه ما نسبته 30% من رأس المال المصدر (بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس مال الشركة).

سيتم إدراج وتداول أسهم الطرح في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد اكتمال عملية الطرح العام الأولي وإجراءات الإدراج الرسمية مع هيئة السوق المالية وتداول السعودية.

سيتم طرح أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد والفئات المشاركة، بما في ذلك الفئات المشاركة خارج الولايات المتحدة في "المعاملات الخارجية" وفقاً للائحة إس بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي.

سيتم تخصيص 338,718,754 سهماً كحد أقصى، تمثل نسبة 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح، للفئات المشاركة.

يحق للمستشارين الماليين بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 304,846,879 سهماً تمثل نسبة 90% من إجمالي أسهم الطرح، بهدف تلبية طلب المكتتبين الأفراد.

سيتم تخصيص 33,871,875 سهماً عادياً كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، أي بما يعادل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح.

فيما يتعلق بالطرح، عينت الشركة شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية ("هيرميس") وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية ("جولدمان ساكس") وشركة جي بي مورقان العربية السعودية ("جي بي مورقان") وشركة الأهلي المالية ("الأهلي المالية") كمستشارين ماليين (ويشار إليهم مجتمعين بـ"المستشارين الماليين") ومنسقين دوليين. كما عينت الشركة شركة الأهلي المالية كمدير الاكتتاب ("مدير الاكتتاب") فيما يتعلق بالطرح. وعينت الشركة شركة هيرميس، وشركة جولدمان ساكس، وشركة جي بي مورقان، وشركة الأهلي المالية، وشركة جي آي بي كابيتال، وإتش إس بي سي العربية السعودية، والراجحي المالية، وشركة السعودي فرنسي كابيتال كمديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية ("متعهدي التغطية") فيما يتعلق بالطرح.

تم تعيين البنك العربي الوطني ومصرف الراجحي وبنك الرياض والبنك الأهلي السعودي بصفتها الجهات المستلمة (ويشار إليهم مجتمعين بـ"الجهات المستلمة") لشريحة المكتتبين الأفراد.

تم تعيين شركة لازارد العربية السعودية ("لازارد") كمستشار مستقل للشركة.

طريقة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد: يمكن الحصول على نماذج طلب الاكتتاب خلال فترة الطرح من المواقع الإلكترونية للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمة. ويمكن الاكتتاب أيضاً عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمات لعملائها شريطة استيفاء الشروط التالية: أن يكون للمكتتب الفرد حساب مصرفي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمة. ألا يكون قد طرأت أي تغيرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب (بحذف أو إضافة أحد أفراد عائلته) منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً. يكون لدى المكتتب الفرد سواء سعودي، خليجي أو غيرهم؛ محفظة أسهم نشطة لدى أحدى مؤسسات السوق المالية التابعة للجهة المستلمة المراد الاكتتاب من خلالها . بالإضافة إلى ماهو مذكور أعلاه، يجب أن يكون لدى جميع المكتتبين الأفراد سواء سعوديين، خليجيين أو غيرهم؛ محفظة أسهم نشطة لدى إحدى مؤسسات السوق المالية التابعة للجهة المستلمة المراد الاكتتاب من خلالها. يجب على جميع المكتتبين الأفراد الامتثال للشروط أعلاه، حيث سيعد الاكتتاب لاغيًا في حال تم الإخلال بإحدى الشروط المذكورة أعلاه، بما فيها عدم امتلاك محفظة أسهم نشطة لدى إحدى مؤسسات السوق المالية التابعة للجهة المستلمة المراد الاكتتاب من خلالها، وفي هذه الحالة، سوف يتم رفض طلب الاكتتاب وسيتم إعادة المبالغ المدفوعة المتعلقة بالطلب الذي تم رفضه.



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- انتهى -

الجدول الزمني المتوقع للطرح

المرحلة التاريخ فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد لمدة ثلاثة أيام تبدأ من يوم الثلاثاء 11/03/1445ه (الموافق 26/09/2023م) لغاية الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت المملكة من يوم الخميس 13/03/1445ه (الموافق 28/09/2023م). الموعد النهائي لتقديم طلبات الاكتتاب للفئات المشاركة بناءً على التخصيص الأولي لأسهم الطرح الثلاثاء 11/03/1445ه (الموافق 26/09/2023م) الموعد النهائي لتقديم طلبات الاكتتاب وتسديد مبالغ الاكتتاب للمكتتبين الأفراد الخميس 13/03/1445ه (الموافق 28/09/2023م) الموعد النهائي لتسديد مبالغ الاكتتاب للفئات المشاركة بناءً على عدد أسهم الطرح المخصصة مؤقتاً الأربعاء 12/03/1445ه (الموافق 27/09/2023م) الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في موعد أقصاه يوم الأربعاء 19/03/1445ه (الموافق 04/10/2023م) رد فائض الاكتتاب (إن وُجد) في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 25/03/1445ه (الموافق 10/10/2023م) التاريخ المتوقع لبدء التداول في السوق المالية السعودية من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية بعد استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة. سيتم الإعلان عن التداول على الموقع الإلكتروني لتداول السعودية www.saudiexchange.sa

ملاحظة: التواريخ والجدول الزمني المذكور أعلاه هي إرشادية فقط. وسيتم الإعلان عن التواريخ الفعلية عبر الموقع الإلكتروني لتداول السعودية www.saudiexchange.sa والمواقع الإلكترونية للمستشارين الماليين.

جهات الاتصال

الشركة الاسم البريد الإلكتروني الدور ذات الصلة أديس حسين بدوي investor.relations@adesgroup.com الرئيس التنفيذي للشؤون المالية شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية محمد أبو سمره - مدير تنفيذي ونائب الرئيس، قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب efg_projectcheetah@efg-hermes.com مستشار مالي ومنسق دولي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد تغطية شركة جولدمان ساكس العربية السعودية عمر الزعيم جولدمان ساكس العربية السعودية gssainfo@gs.com مستشار مالي ومنسق دولي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد تغطية شركة جي بي مورقان العربية السعودية محمد المنصور مدير تنفيذي ADES_IPO@jpmorgan.com مستشار مالي ومنسق دولي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد تغطية شركة الأهلي المالية زيد الغول رئيس إدارة الاستثمارات المصرفية snbc.cm@alahlicapital.com مدير الاكتتاب، ومستشار مالي ومنسق دولي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد تغطية إف جي إس جلوبال ليندزي ماكوسكر ADESIPO-ME@fgsglobal.com مستشار الاتصال أحمد جبر