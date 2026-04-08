*تم تحديث المصدر وإضافة تفاصيل

في خطوة نحو تسريع برنامج الطروحات الحكومية المصرية، وافقت البورصة المصرية على قيد 6 شركات حكومية قيد مؤقت، وفق بيان صادر عن البورصة المصرية، الأربعاء، فيما نقلت وسائل إعلام أن الحكومة تعمل على تجهيز طرح بنك القاهرة المرتقب في السوق.

كانت عدة شركات حكومية - من محفظة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام التي تم إلغاؤها في تعديل وزاري فبراير الماضي - تقدمت بطلب قيدها للبورصة خلال الشهر الماضي. تستهدف الحكومة قيد 20 شركة بالبورصة حتى نهاية أبريل.

والقيد المؤقت هو آلية أطلقتها هيئة الرقابة المالية المصرية في 2022 لتيسير عملية طرح الشركات على أن تبدأ إجراءات الطرح أو التداول - في حالة الإدراج المباشر - خلال 6 أشهر من تاريخ هذا القيد.

ومن بين الشركات التي وافقت البورصة على قيدها مؤقتا: الشركة المصرية للمواسير وصناعة المنتجات الأسمنتية سيجوارت، شركة النصر للتعدين، وشركة النصر لصناعة الزجاج والبلور".

وحسب تقارير إعلامية، فقد انتهت الحكومة من إعداد نشرة اكتتاب بنك القاهرة تمهيدا لطرحه في البورصة، فيما لا يزال التوقيت مرهون بتطورات السوق.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

