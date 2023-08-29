اتفقت مجموعة موانئ دبي العالمية الإماراتية (دي بي ورلد) ومجموعة إيفياب التركية على تأسيس شراكة استراتيجية في أسهم الملكية في "ميناء دي بي ورلد ياريمكا" وميناء إيفياب الواقعين في تركيا، بحسب بيان من المكتب الإعلامي لحكومة دبي يوم الثلاثاء.

وبعد إتمام الصفقة، ستمتلك مجموعة موانئ دبي 58% من ميناء إيفياب، وستمتلك مجموعة إيفياب 42% من "ميناء دي بي ورلد ياريمكا"، وستحمل الشركة الجديدة اسم "دي بي ورلد إيفياب"، وفق البيان. لكن الصفقة تظل خاضعة للموافقات التنظيمية اللازمة.

وموانئ دبي هي إحدى شركات دبي العالمية، الذراع الاستثمارية للإمارة، ولديها محفظة أصول تتضمن عدد من الموانىء ومناطق الأعمال.

ويقع ميناء إيفياب في خليج إزميت على بحر مرمرة في تركيا ويضم محطة للحاويات ومحطة للخزانات ومحطة شحن عامة، أما ميناء "دي بي ورلد ياريمكا" فهو تابع لموانئ دبي العالمية، وهو واحد من أكبر مرافئ الحاويات في خليج إزميت في شمال تركيا، بحسب موقعيهما الإلكترونيين.

وتهدف الشراكة بين موانئ دبي ومجموعة إيفياب إلى تنمية البنية التحتية التجارية من خلال التركيز على تحسين مرافق موانئ الحاويات وتعزيز الكفاءة في السوق الرئيسية لبوابة بحر مرمرة، بحسب بيان المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

كما تسعى تلك الشراكة إلى تحسين الإنتاجية وتقليل أوقات التسليم وضمان الترتيبات الأمنية وتوسيع عروض الخدمات، مما يعود بالفائدة على حركة التجارة التركية.

وتأتي هذه الشراكة بعدما كانت الإمارات وتركيا وقعتا في يوليو الماضي عدة اتفاقات تقدر قيمتها بنحو 50.7 مليار دولار خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لأبوظبي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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