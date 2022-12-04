حددت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس – لوبريف، يوم الأحد، النطاق السعري لطرح 29.7% من أسهمها للاكتتاب العام بين 91 ريال سعودي و99 ريال للسهم الواحد.

ومن المتوقع أن تتراوح حصيلة الطرح ما بين 4.6 مليار ريال سعودي (1.22 مليار دولار) و 5 مليار ريال (1.33 مليار دولار).

وستحدد الشركة سعر الطرح النهائي في 11 ديسمبر، يليه البدء باكتتاب الأفراد من 14 ديسمبر إلى 18 ديسمبر، وفقا لبيان نشرته الشركة على سوق تداول.

ولم يفصح البيان عن موعد إدراج الأسهم في سوق تداول.

وتعتزم الشركة التي تأسست عام 1976 وتمتلك أرامكو نحو 70% منها وجدوى للاستثمار 30%، طرح نحو 50.045 مليون سهم، بما يمثل نحو 29.7% من رأس مال الشركة "من خلال بيع جدوى لأسهمها المملوكة حاليا،" بحسب بيان ملحق بإفصاح الأحد.

أما أرامكو فستحافظ على حصة 70% من لوبريف لأنها لن تبيع أي أسهم في الطرح.

تتولى شركة الأهلي المالية مهمة مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية.

وعُينت شركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة مورغان ستانلي السعودية كمستشارين ماليين وتولي مهمات أخرى لعملية الطرح.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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