تعتزم شركة بنيان للاستثمار العقاري المصرية طرح حصة حتى 49% من أسهمها في البورصة المصرية، خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق الرئيس التنفيذي شامل أبو الفضل في مؤتمر صحفي الاثنين.

كانت البورصة المصرية قررت قيد أسهم بنيان قيد مؤقت الأسبوع الماضي. والقيد المؤقت، هو آلية أطلقتها هيئة الرقابة المالية المصرية في 2022 لتيسير عملية طرح الشركات من خلال قيدها مؤقتا حتى إتمام إجراءات الطرح على أن يتم تنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال 6 أشهر من تاريخ هذا القيد.

"طبقا للقانون إن لازم المساهم الرئيسي يبقى عنده على الأقل 51% فانتي عندك المساحة دي (49%) دي الحد الأقصى مش شرط نروح للحد الأقصى،" وفق أبو الفضل لزاوية عربي على هامش المؤتمر.

وتسعى البورصة المصرية لجذب شركات للاكتتاب العام بينها شركات حكومية، وسط مخاوف من تأثير نزوح شركات كبرى من السوق مثل شركة حديد عز التي تسعى للشطب الاختياري، وحركة استحواذات تمهد لشطب أسهم أخرى.

نظرة على الشركة والطرح المرتقب

(وفق الرئيس التنفيذي وموقع الشركة)

تعمل بنيان في قطاع المباني الإدارية والتجارية كالمكاتب وعقارات التجزئة في شرق وغرب القاهرة، منذ نحو 17 عام.

في 2018، استحوذت شركة كومباس كابيتال المصرية للاستثمار، على بنيان، من شركة القلعة للاستثمارات المصرية والمدرجة بالبورصة.

تضم شركة بنيان عدد من الأصول العقارية يتم تأجيرها للشركات، ووفق بيانات الشركة يتم تسعير 56% من عقود التأجير بالدولار ويتم تحصيلها بالجنيه وفق السعر الرسمي.

ويتداول الدولار في البنوك الرسمية فوق 50 جنيه، بعد أن ارتفع العام الماضي مع تحرير سعر الصرف حيث كان يتداول قرب 31 جنيه بداية 2024.

وتسعى شركة بنيان لاستلام مبنى إداري خلال النصف الأول من العام الجاري، وآخر في 2027.

ولم يذكر أبو الفضل تفاصيل أكثر عن تسعير السهم أو حجم الطرح المستهدف، لكنه قال إن الشركة تعمل على إجراء الترويج والطرح خلال الشهر المقبل إن أمكن، وإلا سيتم ذلك بعد شهر رمضان ما يعني الترويج للطرح خلال أبريل والاكتتاب في مايو، حسب أبو الفضل.

كانت تقارير إعلامية توقعت أن يجمع الطرح ما يصل إلى 120 مليون دولار.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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