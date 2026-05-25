تم تغطية الاكتتاب العام في الطرح العام الأولي لشركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار "قرة إنرجي" المصرية، في البورصة المصرية بأكثر من 31 مرة، حسب بيان للبورصة المصرية الاثنين.

وكان الاكتتاب العام - الذي خصص له 40% من أسهم الطرح الإجمالية بواقع 99 مليون سهم - قد تم خلال الفترة بين 19 - 25 مايو 2026. وقد تم تغطية الاكتتاب الخاص بنحو 5.7 مرة.

وحسب البيانات، فقد تخطى حجم الطلب على الاكتتاب العام 3.1 مليار سهم.

وتضمن الطرح لشركة قرة إنرجي - التي تأسست في 1997، وتعمل في تقديم حلول كفاءة الطاقة وخدمات المقاولات - حصة 11% من أسهمها ويتوقع أن يجمع الطرح نحو 735.1 مليون جنيه (نحو 14 مليون دولار).

وسيكون هذا ثاني طرح عام أولي في البورصة المصرية خلال العام الجاري، بعد أن استقبل السوق فبراير الماضي سهم جورميه الغذائية، وسط توقعات بانتعاش الطروحات بدعم من تسريع وتيرة طروحات حكومية.

