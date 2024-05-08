تعتزم الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو) الطرح العام الأولي لحصة 30% من رأسمالها وإدراجها في السوق الرئيسية بالبورصة السعودية (تداول).

وبحسب إفصاح لبورصة تداول يوم الثلاثاء من شركة الأهلي المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح، يتضمن الطرح 120 مليون سهم عادي من أسهم سماسكو، وسيكون عن طريق بيع أسهم حالية من قبل مساهمي الشركة الحاليين.

وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 7 و7.5 ريال سعودي (ما بين نحو 1.9 و2 دولار) للسهم الواحد، وبذلك تستهدف الشركة حصيلة ما بين 840 و900 مليون ريال من الطرح.

وسيتم تحديد السعر النهائي للطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر التي تمتد في الفترة من 8 إلى 14 مايو الجاري.

وجاء في نشرة الاكتتاب أنه سيتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين، وإن الشركة لن تحصل على أي جزء منها.

ماذا نعرف عن سماسكو؟

(وفق نشرة الطرح والموقع الإلكتروني للشركة)

تأسست عام 2012، وتعمل في مجال تزويد الشركات بالقوى العاملة المؤهلة.

تقدم الشركة خدماتها في عشرات المهن في ما يزيد عن 55 مدينة ومحافظة في السعودية، ووصل إجمالي من قامت بتوظيفهم منذ إنشائها إلى أكثر من 160 ألف عامل.

تتراوح الحصة السوقية للشركة بين 14% و16% كما في عام 2022.

ستتراوح القيمة السوقية للشركة عند الإدراج بين 2.8 مليار ريال و3 مليار ريال.

وتمتلك شركة الحلول المتكاملة القابضة (الهامة) - وهي شركة استثمارية سعودية أسست سماسكو - حاليا 70% من أسهم الشركة. وسيكون إجمالي حصة المساهمين الحاليين بعد الطرح 70%.

سجلت الشركة إيرادات في السنة المالية 2022 بقيمة 1.83مليار ريال، وتجاوزت الإيرادات لفترة التسعة أشهر حتى نهاية سبتمبر 2023 الـ 1.367مليار ريال.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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