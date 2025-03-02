تستهدف شركة البطاريات التونسية أسد ASSAD، والمدرجة بالبورصة التونسية، التوسع في التصدير وزيادة مبيعاتها خلال العام الجاري بنسبة 30% على أساس سنوي، حسب ما قاله المدير العام للشركة شكري بن مبروك لزاوية عربي.

تأسست الشركة في 1938 وهي مدرجة في بورصة تونس منذ 2005، وتعمل في صناعة البطاريات وبينها بطاريات السيارات.

"رقم المعاملات متاعنا (الإيرادات) هو 100 مليون دينار (31.6 مليون دولار) بالنسبة لـ 2024 ويتوقع ارتفاع بنسبة 30 بالمئة لسنة 2025،" وفق بن مبروك.

وحسب المدير العام، مثلت الصادرات نحو نصف مبيعات الشركة في 2024، وقد بلغت قيمة التصدير 55 مليون دينار تونسي. تصدر الشركة منتجاتها لعديد البلدان وأهمها: إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، البرتغال، ليبيا والسنغال.

وللتوسع في التصدير، تسعى الشركة حاليا إلى عقد شراكة مع شركة مغربية متخصصة في توزيع قطع غيار السيارات "لكي نتمكن من تصدير في السنة الحالية ما بين 15 إلى 20 ألف بطارية نحو المغرب،" وفق بن مبروك دون ذكر تفاصيل عن قيمة هذه الصادرات.

الجزائر

تسعى شركة أسد، لزيادة رأس مال شركة تابعة لها في الجزائر وهي "شركة البطاريات الجزائر" تأسست في 2005، بنحو 23 مليون دينار تونسي.

وبحسب المدير العام، تبحث الشركة التونسية حاليا عن مستثمر استراتيجي لزيادة رأس المال للشركة الجزائرية التابعة لها.

وتوقع بن مبروك أن هذا الاستثمار سيمكن من زيادة القدرة الإنتاجية للشركة الجزائرية من 420 ألف بطارية لسنة 2024، إلى 500 ألف بطارية خلال العام الجاري، ثم إلى مليون بطارية في 2028.

وتسعى الشركة الجزائرية لزيادة إيراداتها إلى حدود 68 مليون دينار تونسي لسنة 2025 مقابل نحو 55 مليون دينار العام الماضي، وفق بن مبروك.

(إعداد: أميرة الوسلاتي، تحرير: شيماء حفظي، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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