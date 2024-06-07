تعلن كل من حكومة المملكة العربية السعودية وأرامكو السعودية عن السعر النهائي للطرح الثانوي العام لأسهم عادية في أرامكو السعودية

تعلن اليوم كل من حكومة المملكة العربية السعودية ("الحكومة") وشركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية")، وهي أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم ("الشركة")، عن السعر النهائي للطرح الثانوي العام ("الطرح") لأسهم عادية في الشركة ("أسهم الطرح") بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر.

تفاصيل الطرح

مثل الطرح طرحاً ثانوياً عاماً لـ 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة، والتي تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المصدرة.

تم تحديد سعر الطرح النهائي للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد بمبلغ 27.25 ريال سعودي للسهم الواحد (" السعر النهائي للطرح ") بناء على نتائج عملية بناء سجل الأوامر.

") بناء على نتائج عملية بناء سجل الأوامر. سيتم تخصيص كافة الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد بحيث يعطى كل مكتتب ما لا يقل عن 10 أسهم، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بمتوسط تخصيص قدره 25.13%.

تم الاكتتاب بالأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد بالكامل، حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد 1,331,915 مكتتب. وبناء عليه، سيتم تخصيص نسبة 10% من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب خيار التخصيص الإضافي) للمكتتبين الأفراد وسيتم تخصيص نسبة الـ90% المتبقية من أسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة.

لغرض تمكين مدير الاستقرار السعري (بحسب التعريف الوارد أدناه) من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، قامت الحكومة بمنح مدير الاستقرار السعري خيار الشراء ("خيار التخصيص الإضافي") أو "greenshoe" بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الحكومة ما لا يزيد عن 10% من عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي. ويحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كلياً أو جزئياً من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يوماً تقويمياً تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية، والذي من المتوقع أن يوافق يوم الأحد بتاريخ 9 يونيو 2024م، وتنقضي في يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024م. وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، ستمثل أسهم الطرح عندئذ حوالي 0.7% من أسهم الشركة المُصدرة.

تم نشر مستند الطرح المتعلق بالطرح ("مستند الطرح") وهو متاح على (www.aramco.com/share-offering ). للحصول على معلومات كاملة حول تواريخ الأحداث الرئيسية للطرح وعملية الاكتتاب والتسوية، يُرجى قراءة مستند الطرح.

المستشارون الماليون والمنسقون الرئيسيون ومديرو سجل الاكتتاب

تم تعيين كل من إم. كلاين آند كومباني (M. Klein and Company) وموليس آند كومباني يو كيه إل إل بي (Moelis & Company UK LLP) كمستشارين ماليين مستقلين بخصوص الطرح (" المستشارين الماليين المستقلين ").

"). تم تعيين كل من سيتي جروب العربية السعودية (Citigroup Saudi Arabia) وجولدمان ساكس العربية السعودية (Goldman Sachs Saudi Arabia) وإتش إس بي سي العربية السعودية (HSBC Saudi Arabia) وشركة جي بي مورقان العربية السعودية (J.P. Morgan Saudi Arabia Company) وميريل لينش المملكة العربية السعودية (Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia) وشركة مورغان ستانلي السعودية (Morgan Stanley Saudi Arabia) وشركة الأهلي المالية (SNB Capital Company) كمنسقين دوليين ومديري سجل اكتتاب للطرح (" المنسقين الدوليين ").

"). تم تعيين كل من شركة الراجحي المالية (Al Rajhi Capital) وشركة كريديت سويس العربية السعودية (Credit Suisse Saudi Arabia) – إحدى شركات مجموعة يو بي إس (UBS Group) – وشركة المجموعة المالية-هيرميس السعودية (EFG Hermes KSA) وشركة الرياض المالية (Riyad Capital) وشركة السعودي الفرنسي كابيتال (CapitalSaudi Fransi ) كمديري سجل الاكتتاب المحليين للطرح (" مديري سجل الاكتتاب المحليين ").

"). تم تعيين كل من بي إن بي باريباس (BNP PARIBAS) وبي أو سي آي آسيا المحدودة (BOCI Asia Limited) وشركة الصين الدولية كابيتال هونج كونج للأوراق المالية المحدودة (China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited) كمديري سجل اكتتاب دوليين (خارج المملكة) بخصوص الطرح (ويشار إليهم مجتمعين مع المنسقين الدوليين ومديري سجل الاكتتاب المحليين بـ " مديري سجل الاكتتاب ").

"). تم تعيين شركة الأهلي المالية (SNB Capital Company) كمدير الاكتتاب للطرح. كما تم تعيين كل من البنك السعودي الأول (ساب) (Saudi Awwal Bank (SAB)) ومصرف الإنماء (Alinma Bank) والبنك العربي الوطني (Arab National Bank) والبنك الأهلي السعودي (Saudi National Bank) ومصرف الراجحي (Al Rajhi Banking and Investment Corporation) وبنك الرياض (RiyadBank) والبنك السعودي الفرنسي (Banque Saudi Fransi) كجهات مستلمة بخصوص الطرح. كما تم تعيين ميريل لينش المملكة العربية السعودية (Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia) كمدير الاستقرار السعري للطرح ("مدير الاستقرار السعري").

التسوية

ستتم عملية التسوية وتسليم أسهم الطرح إلى المؤسسات المكتتبة عن طريق صفقات يتم التفاوض عليها (Negotiated Trades) خارج السوق والتي سيتم تنفيذها وفقاً لإطار "الصفقات المتفاوض عليها" في السوق المالية السعودية.

ستتم عملية التسوية للمكتتبين الأفراد من خلال مدير الاكتتاب وشركة مراكز إيداع الأوراق المالية (إيداع). وسيتم إيداع أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد في محافظ المكتتبين / حسابات الوساطة لدى مؤسسة السوق المالية المرتبطة بالجهة المُستلمة.

سيتم إتمام إيداع أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد قبل فتح السوق المالية السعودية يوم الأحد 9 يونيو 2024م، وبناءً عليه، ستتمكن المؤسسات المكتتبة والمكتتبون الأفراد من تداول أسهم الطرح عند فتح السوق المالية السعودية في ذلك اليوم.

وسيتم رد فائض أموال الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد، بما يعادل الفرق بين السعر الذي اكتتب به المكتتبون الأفراد (29 ريال سعودي للسهم) وسعر الطرح النهائي البالغ 27.25 ريالاً سعوديًا للسهم، بالإضافة إلى المبالغ الفائضة لأي أسهم لم يتم تخصيصها للمكتتبين الأفراد، إن وجدت، يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024م.

نبذة عن الشركة

الشركة هي أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم. تسعى الشركة إلى تحسين مكانتها البارزة في قطاع التنقيب والإنتاج (Upstream) من خلال الحفاظ على طاقتها الإنتاجية من النفط وزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز ومواصلة السعي إلى تحقيق التكامل في عمليات قطاع التنقيب والإنتاج (Upstream) وقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق (Downstream) لتأمين تلبية الطلب على النفط الخام. كما تستمر بتعزيز المرونة والتكامل الإستراتيجي لأصولها في مجال التكرير والمواد الكيميائية وتحقيق قيمة مضافة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية، وتحسين توازن إنتاج الوقود والمواد الكيميائية. كما تهدف الشركة إلى تنمية أعمالها باستدامة من خلال الاستفادة من التقنية والابتكار لمواصلة التخفيف من حدة تأثير أعمالها على المناخ ومن خلال تنفيذ مبادرات الطاقة منخفضة الكربون والاستدامة في كل عملياتها سواءً داخل المملكة أو خارجها مع شركاء دوليين.

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