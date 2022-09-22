جمعت شركة سالك الإماراتية للتعرفة المرورية أكثر من 3.7 مليار درهم (1 مليار دولار) بعد أن طرحت 24.9% من أسهمها للاكتتاب العام، وفقا لبيان من الشركة يوم الخميس.

وانتهت الخميس، فترة الاكتتاب بنحو 1.87 مليار سهم في الشركة، بسعر 2 درهم للسهم.

وبحسب البيان، تم تغطية الاكتتاب أكثر من 49 مرة، حيث تلقى الطرح طلبات تزيد عن 184.2 مليار درهم ( 50.2 مليار دولار).

وبعد الطرح، ستبلغ حصة حكومة دبي من سالك نحو 75.1%.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول السهم في سوق دبي المالي في 29 سبتمبر 2022.

وعند الإدراج، ستبلغ القيمة السوقية للشركة 15 مليار درهم (4.1 مليار دولار).

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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