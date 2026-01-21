تعتزم شركة عبور لاند للصناعات الغذائية المصرية، المدرجة في بورصة مصر، بدء الإنتاج من مصنع جديد للأجبان الجافة، خلال النصف الأول من العام المقبل، وفق رامي الغزالي، مدير علاقات المستثمرين بالشركة لزاوية عربي.

"ممكن نبتدي الإنتاج في 2027.. في النصف الأولاني (من العام القادم)،" وفق الغزالي.

وحسب الغزالي، بدأت عبور لاند العمليات الإنشائية لمصنع منتجات الأجبان الجافة الجديد، وسيبدأ بخط إنتاج واحد عند التشغيل بطاقة إنتاجية متوقعة 5 طن يوميا.

وحسب إفصاحات سابقة للشركة - التي تعمل منذ نحو 30 عام في تصنيع منتجات الجبن، الحليب والعصائر وتصدر للخارج - تبلغ التكلفة التقديرية للمصنع الجديد بين 120 - 150 مليون جنيه (2.5 - 3.2 مليون دولار)، تمول ذاتيا.

تنتج الشركة حاليا منتجات الجبن الأبيض، الجبن المطبوخ، فيما تستهدف من مصنعها الجديد إضافة منتجات جديدة مثل الجبن الشيدر، الجودة، والرومي.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2025، ارتفعت مبيعات الشركة إلى نحو 8.2 مليار جنيه بنمو 22.4% على أساس سنوي، لكن ارتفاع المصروفات البيعية والإدارية قلص من صافي الربح العائد على مساهمي الشركة لنفس الفترة بنسبة 8.4% على أساس سنوي لـ 660.9 مليون جنيه، بحسب أحدث نتائج أعمال للشركة.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

