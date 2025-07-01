تعتزم شركة انتركايرو لصناعة الألمنيوم المصرية، طرح حصة من أسهمها للاكتتاب في بورصة مصر، خلال الربع الأول من عام 2026، وفق كيرلس باخوم، مستشار الشركة والرئيس التنفيذي لشركة SPADE WEALTH للاستشارات، التي تتولى تجهيز انتركايرو للطرح، لزاوية عربي.

سبق أن حصلت انتركايرو، على موافقة بورصة مصر على قيد أسهمها في مارس 2015 إلا أنها لم تمضي في عملية الطرح، ما جعل البورصة تلغي قيدها. وقد نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر حينها أن قرار انتركايرو إلغاء الطرح نتيجة تأثرها بانخفاض أسعار الألمنيوم وارتفاع تكلفة الإنتاج في ذلك الوقت.

لكن الشركة أعادت التخطيط للطرح مؤخرا لزيادة رأس المال لتمويل توسعات، حسب باخوم.

"نستهدف طرح شركة انتر كايرو في البورصة المصرية في الربع الأول من 2026،"، وفق باخوم.

تأسست انتركايرو في 2002، وتعمل في إنتاج ألواح الألمنيوم المستخدمة في صناعة الأبواب والنوافذ وأنظمة الطاقة الشمسية. تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 38 ألف طن سنويا وتخطط لزيادتها إلى 42 ألف طن سنويا، حسب موقعها الرسمي.

وحسب باخوم، تجري حاليا دراسة تفاصيل حجم زيادة رأس المال والنسبة النهائية للحصة المقرر طرحها في بورصة مصر، لكنه لم يحدد موعد إعلان التفاصيل.

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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