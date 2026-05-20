تتوقع مجموعة بولينا القابضة التونسية تعمل في عدة قطاعات بينها الصناعات الغذائية والمدرجة في بورصة تونس، إتمام صفقة الاستحواذ على حصة مسيطرة تصل لـ 70%، في شركة لاندور العاملة في نفس القطاع والمدرجة أيضا ببورصة تونس، قبل نهاية العام الجاري، حسب المدير العام للمجموعة محمد محجوب لنقر، لزاوية عربي.

خلفية سريعة عن الصفقة والشركات

وقعت بولينا في فبراير الماضي، اتفاقية غير ملزمة مع صندوق Maghreb Private Equity Fund IV LLC للاستحواذ على الحصة المسيطرة في لاندور المملوكة له بشكل مباشر وغير مباشر، لتوسيع محفظة استثماراتها في قطاع الصناعات الغذائية، لكن دون تفاصيل عن قيمة الصفقة ومصادر تمويل الاستحواذ أو موعد الانتهاء منها.

ويعود نشاط بولينا لعام 1967 ومدرجة في البورصة منذ 2008، وتعمل في عدة قطاعات مثل: الصناعات الغذائية، الدواجن، تصنيع الأجهزة المنزلية، التغليف، السيراميك، العقارات والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتتواجد في كل من تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب وفرنسا، وتصدر جزء من إنتاجها لنحو 42 دولة.

أما لاندور، فتأسست عام 1994 ومدرجة منذ 2013 في البورصة التونسية، تعمل في الصناعات الغذائية والمشروبات وبينها منتجات الأجبان، ولديها مصنعين في تونس والمغرب.

ما الجديد؟

"صفقة لاندور تعتبر أكبر عملية استحواذ سنقوم بها بحصة 70%،" وفق لنقر.

وردا علي سؤال بشأن القيمة التقديرية للصفقة وموعد إتمامها قال "بحكم طبيعة الصفقة وهي قيد الدراسة، ليس لنا الحق حاليا الإعلان عن أي معلومات تخص القيمة ومصدر التمويل، لكن الثابت أن تتم قبل انتهاء العام".

وتعتزم بولينا القابضة، دمج أعمالها في قطاع الصناعات الغذائية تحت الشركة المستهدفة بالاستحواذ، وفق لنقر، مشيرا إلى أن مجموعة بولينا، تنوي استثمار ما بين بين 400 و500 مليون دينار تونسي في قطاعات التكنولوجيا والطاقة خلال 3 سنوات.

ووفق المدير العام، تخطط المجموعة لمشروع إنتاج منتج كيمائي وسيط يدخل في عدة صناعات دوائية وبيطرية وتغذية الحيوانات، بتكلفة 240 مليون دينار، ويتوقع أن يبدأ نشاطه أواخر 2027.

