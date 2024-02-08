تراجعت أرباح شركة سالك، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، خلال العام الماضي بنحو 17.7% رغم ارتفاع الإيرادات، وفق بيان من الشركة لسوق دبي المالي الخميس.

وأطلقت دبي نظام "سالك" عام 2007، وهو نظام إلكتروني للتعرفة المرورية في الإمارة، يمكن سائقي المركبات من المرور عبر بواباته دون التوقف في أكشاك تحصيل رسوم المرور أو نقاط وقوف.

وفي كل مرة تمر المركبة عبر إحدى بوابات "سالك" يتم استقطاع رسم تلقائي من حساب قائد السيارة المرتبط ببطاقة سالك المدفوعة مسبقا. وتتعرف البوابات الإلكترونية في نظام سالك على السيارة من خلال بطاقة مثبتة على زجاج السيارة الأمامي عن طريق تقنية المسح الضوئي، ويتم استقطاع الرسوم بشكل أتوماتيكي.

وسجل صافي الربح خلال 2023 نحو 1.09 مليار درهم ( 296.8 مليون دولار) مقابل 1.32 مليار درهم في 2022، فيما قالت الشركة إن النتائج قد لا تعكس مقارنة دقيقة لربحيتها من سنة لأخرى بسبب التغييرات في هيكلها التشغيلي وعناصر التكاليف الجديدة.

وتعمل الشركة بداية من يوليو 2022 ككيان قانوني منفصل عن هيئة الطرق والمواصلات باتفاقية امتياز لمدة 49 عام، وقالت إن ذلك أدى لتحملها تكاليف جديدة مثل رسوم الامتياز والإيجار والإطفاء، وتكاليف الخدمة الانتقالية والتمويل، والتي لم تكن موجودة قبل ذلك.

وارتفعت الإيرادات السنوية العام الماضي إلى 2.11 مليار درهم مقارنة بـ 1.89 مليار درهم في العام 2022، مع زيادة الرحلات المرورية المولدة للإيرادات، وفق البيان.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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