تعتزم شركة صيدلية العزبي المصرية، طرح عام أولي لحصة تتراوح بين 20 - 30% من أسهمها في البورصة المصرية خلال 2027، وفق أحمد العزبي، رئيس الشركة لزاوية عربي.

خلفية سريعة

تأسست العزبي في مصر عام 1975، ولديها 475 فرع في مصر وليس لها فروع في الخارج، وهي مملوكة لكل من: عائلة العزبي، شركة بي انفستمنتس القابضة المدرجة بالبورصة المصرية وصندوق مصر السيادي، بحسب العزبي.

وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت في وقت سابق هذا الشهر، تصريحات لرئيس مجلس إدارة شركة بي انفستمنتس القابضة، نية المساهمين طرح صيدلية العزبي في بورصة مصر خلال العام المقبل، دون تفاصيل عن حصة الطرح أو القيمة المستهدفة.

تفاصيل الخبر

"الطرح هيكون من 20 لـ 30% من إجمالي الشركة،" وفق العزبي، مؤكدا أنه سيتم عبر طرح عام أولي في البورصة المصرية دون تحديد قيمة مستهدفة من العملية.

ولم يحدد المساهمون بعد الحصص المقرر طرحها من كل مساهم، وفق العزبي مضيفا "لسه متفقناش على النسب (المستهدف طرحها)".

وتستهدف الشركة التوسع في فروع جديدة محليا بإضافة 100 فرع جديد خلال العام الجاري ومثلها العام المقبل، وفق العزبي.

