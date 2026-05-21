تم تغطية طرح صكوك مقومة بالريال السعودي لشركة البخور الذكي للتجارة السعودية، العاملة في إنتاج وبيع مستحضرات التعطير مثل العود والبخور، المدرجة بسوق نمو للشركات الصغيرة والمتوسطة في البورصة السعودية، بنسبة 179.35% بنهاية فترة الاكتتاب، وفق بيان من الشركة للبورصة الأربعاء.

خلفية سريعة

(بحسب بيانات للشركة + موقعها الرسمي)

تأسست شركة البخور الذكي في 2010، وأدرجت في نمو عام 2023. وتبيع منتجاتها محليا وتصدر لعدة أسواق منها: الامارات، الكويت، البحرين، سلطنة عُمان، المغرب، العراق وإيطاليا.

واستمرت فترة الطرح لهذه الصكوك بين 10 - 14 مايو 2026 للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات.

ويعد الإصدار الأول من برنامج بقيمة إجمالية 300 مليون ريال (80 مليون دولار).

تفاصيل الطرح

(البيان)

- قيمة الطرح 50 مليون ريال.

- العدد الإجمالي للصكوك بعد الانتهاء من الطرح 50 ألف صك، بقيمة اسمية للصك الواحد ألف ريال.

- تبلغ مدة الصكوك 5 سنوات مع إمكانية الاسترداد للمُصدر بعد 24 شهر من تاريخ الإصدار الموافق 20 مايو 2026.

- يبلغ عائد الصكوك السنوي 10.5% وهو ثابت يُدفع كل 6 أشهر.

